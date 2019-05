L'allenatore del Fortuna Dusseldorf, Friedhelm Funkel, ha riportato delle dichiarazioni a rp-online.de in merito al futuro dell'attaccante ex Sampdoria, Dawid Kownacki:" Per lui nulla è migliore di stare con noi. Per avere 22 anni è un giocatore straordinario.Il suo agente mi ha detto che vuole rimanere con noi con qualsiasi formula di trasferimento e credo che resterà".