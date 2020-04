Futuro tutto da scrivere per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, tornato in patria per l'emergenza coronavirus, si è unito all'Hammarby per qualche allenamento, club di cui detiene alcune quote. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Muamer Tankovic ha dichiarato: "Per il club è stato bellissimo vedere Zlatan. Abbiamo fatto un allenamento a porte chiuse, nessun amico o familiare ha potuto assistere. Zlatan vuole sempre vincere, a prescindere da dove sia e con chi si stia allenando. Alla fine questo è il suo vero club, il suo atteggiamento è d'esempio per tutti. Non abbiamo parlato di quando tornerà al Milan, non si può sapere. L'unico che sa dove sarà in futuro è Zlatan".