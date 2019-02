@AleCosattini

. 203 giorni dopo la sconfitta del suo Chelsea per 2-0 contro il Manchester City in Community Shield. A Wembley,, che rischia di essere una partita da dentro o fuori per l’ex allenatore del Napoli. ". Devo pensare al mio lavoro ad ampio respiro, altrimenti lo farei male. La situazione per me è sempre la stessa, vado avanti per la mia strada. Sento parlare bene dell'Arsenal, ma loro non sono in finale di Coppa e hanno i nostri stessi punti in classifica.”, ha detto ieri in conferenza stampa l’allenatore dei Blues.: il Chelsea ha vinto 3-0 e strappato il pass per gli ottavi di finale. Adesso c’è il secondo - e cruciale - esame: Maurizio Sarri si gioca la panchina (fino a giugno) contro la squadra dell’amico Guardiola.. In agosto la prima sfida (0-2, doppietta di Aguero); a dicembre la seconda, in Premier League, in cui si è visto forse il miglior Chelsea di Sarri (2-0 con gol di Kanté e David Luiz); il terzo è il più rumoroso e risale a meno di due settimane fa.che ha fatto infuriare così tanto Sarri da. Un gesto che ha fatto discutere in Inghilterra e in poche ore ha fatto il giro del mondo., è stato battezzato da qualche giornale inglese l’ex allenatore del Napoli. L’aria attorno a Sarri, nonostante il successo in Europa League,. La sospensione del mercato per le prossime due finestre non l’ha di certo resa più respirabile, anzi., anche a causa delle differenti vedute sul mercato e non solo con il braccio destro di Abramovich,. La partita in programma a Wembley alle 17.30 può essere cruciale: in palio c’è la Coppa di Lega. La prima di tante o l'ultima col Chelsea? A dirlo sarà il campo, che per ora racconta di un. Lo dice il campo, lo dicono i numeri nelle prime 43 partite dei due: 28 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte per Sarri contro 27 successi, 9 pari e 7 ko di Guardiola.