Curioso siparietto durante la prima puntata di All or nothing: Juventus. Il protagonista è l'allora neo-arrivato Weston McKennie che durante i primi giorni alla Continassa si sta abituando al nuovo mangiare e alla dieta italiana.



A tavola con Chiellini il centrocampista americano ha confermato che "Pasta e verdure non fanno per me. Se ci si aggiungesse un po' di salse americane e magari un hamburger allora sì".



Pronta la replica del capitano bianconero che conferma come in Italia l'unica salsa che si usa è l'olio d'oliva, ma McKennie rilancia alla domanda se gli piaccia la pizza: "Si mi piace molto. Però avete mai provato la Salsa Ranch? È una salsa che usiamo per condire l'insalata, ma se la metti sulla pizza è il top".



Chiellini allora non ci sta più e ridendo sbotta in un "Ma come mangi?" Poi la domanda delle domande: "Ma lo bevi il caffè italiano?". McKennie qui si supera: "No non mi piace. Se lo bevo mi cago addosso". E via di risate.