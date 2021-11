Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus, all’inizio del sesto episodio di All or Nothing: Juventus, serie sui bianconeri di Amazon Prime Video, si esprime così prima della trasferta do Oporto in Champions, col Porto che poi eliminerà i piemontesi: “La Juve non può uscire agli ottavi di finale Champions contro una squadra come il Porto. Sappiamo di essere migliori di loro, dobbiamo cogliere l'attimo”.