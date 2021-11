Nella serie All or Nothing-Juventus, su Amazon Prime, c'è anche un momento relativo alla prima conferenza stampa di Andrea Pirlo alla Juventus, nel 2020.



Apparentemente sereno sul primo incontro con i giornalisti, viene mostrata la riunione di preparazione alla conferenza. "​Potresti essere l'allenatore più giovane della Serie A", gli viene fatto notare. Pirlo risponde: "​No, c'è De Zerbi. Abbiamo la stessa età...". E allora scherza: "Siete impreparati!".



La conferenza stampa scorre perfettamente e al termine, il tecnico fa una battuta, riferendosi a Sarri: "Com'è andata? Bene? Beh, non mi sono messo neanche le dita nel naso".