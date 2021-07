La Juventus si ritroverà domani alla Continassa per iniziare la nuova stagione agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non avrà tutti i calciatori a disposizione, ma inizierà a valutare i presenti per capire come muoversi sul mercato. ​Tra questi c'è Luca Pellegrini, che secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport tenterà in ogni modo di convincere Allegri per rimanere alla Juventus come vice Alex Sandro. Il terzino ex Genoa è già alla Continassa, con un giorno d'anticipo. La "sfida" sarà con Frabotta: uno rimarrà, l'altro andrà via in prestito.