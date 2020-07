Ci sono voluti cinque giorni di estenuanti trattative, ma alla fineLa fumata bianca stamattina alle 5:31, dopo l’ennesimo incontro notturno train aiuto alle nazioni maggiormente colpite dall’emergenza COVID. Di questi,. All’Italia spetteranno 209 miliardi. Si tratta della fetta più grande in assoluto, equivalente alSenza dubbio una vittoria per il, il quale, durante la sua conferenza stampa, ha affermato:Ha però aggiunto che, con 209 miliardi in mano, l’Italia ha adesso una grossa responsabilità, e cheIl presidente ha annunciato inoltre che presto partirà una task force sul piano di rilancio, ma solo dopo un confronto con le forze d’opposizione.“È un giorno storico per l’Europa”, ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel, mentre la cancelliera tedesca Angelaha dichiarato: “L’Europa ha dimostrato di essere in grado di aprire nuovi orizzonti in una situazione così speciale”.Meno esultante l’opinione pubblica olandese, doveIn realtà, nemmeno i Paesi frugali lasciano il tavolo a mani vuote. È stata infatti esaudita la richiesta di diminuzione degli aiuti a fondo perduto, portati da 500 miliardi a 390. Inoltrealla contribuzione del bilancio europeo di cui già beneficiavano.