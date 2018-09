Il dato che riassume la miglior difesa della Serie A e il secondo miglior attacco, in casa Fiorentina, è la differenza reti. A fronte di 11 reti all’attivo e 3 al passivo quella viola è pari a 8 e vanta il primato; seguono il Napoli con 7 e la Samp con 6. Va detto che in alcune partite – col Chievo o al San Paolo – l’imprecisione degli avversari ha aiutato in più circostanze, ma la sintesi descrive una Fiorentina solida che deve al caso davvero poco di quanto la classifica e i dati annessi raccontano. Se, come Pioli ha detto a Genova "la mentalità è quella giusta",allora la speranza è che i suoi la mantengano il più a lungo possibile. Lo riporta ViolaNews.com.