. Non traumi per contatto o gioco duro, piuttosto adduttori, lussazioni, affaticamenti. I tifosi sono infuriati o felici (dipende da che parte si sta e quelli contro in Italia sono la maggioranza).Alle altre squadre non è capitato, ai bianconeri sì. Le cause possono essere molteplici. Cominciamo da. Già prima di arrivare aveva giocato relativamente poco, a causa di infortuni e il problema al ginocchio pare che se lo trascinasse da tempo.