con tutto ciò che sottintende, e poi perdere la partita con la Juventus in inferiorità numerica e su autogol, con Mirante impallinato solo dal compagno Krunic appena entrato,che esattamente 7 anni dopo (2016, il 22 ottobre come stavolta) restituisce a Madama i punti che le aveva tolto con la maglia del Milan. Ed esulta felice, quasi piangendo, com’è giusto che sia, a quasi 2 anni dall'ultimo gol.Eppure grazie a Leao che vale per due, quasi nessuno se ne accorge fino al gol del vantaggio. Nemmeno Allegri, che nonostante la superiorità numerica non ha alcuna voglia di cambiare il piano tattico preparato per la sfida.Difendersi e ripartire. Non rischia mai, piuttosto subisce, ma i pericoli vuole prevenirli.Salvo Mirante, che con due parate importanti si merita gli applausi per l’inatteso debutto.un’occasione per Giroud, bravissimo e come lui Szczesny, che allunga il pallone in angolo.salvo quando il pallone è nella zona del portoghese, intorno a cui Allegri alza una gabbia mobile, con 2, anche 3 e una volta anche 4 giocatori: Weah e Gatti, Bremer e McKennie.e trova anche il tempo per il primo tiro in porta della partita (involontariamente deviato dall’amico McKennie) e per lanciare Kean nell’azione dell’espulsione.Malik Thiaw fa tutto ciò che un difensore non dovrebbe mai fare, si fa anticipare e aggirare da Kean e per fermarne la corsa verso Mirante lo agguanta e trascina a terra.Fuori Pulisic per Kalulu, che non gioca da 2 mesi. Immediata proprio per Kean l’opportunità di portare in vantaggio la Juventus: sull’invitante centro da sinistra di Rabiot, grande incertezza di Tomori e Florenzi e grandissimo errore di Kean, che s’infila fra i due esitanti rossoneri in area di rigore, ma poi calcia clamorosamente fuori misura.L’allenatore bianconero metteL’ex viola e Real Madrid è un fantasma che passeggia per il campo, ma Giroud a 37anni non può giocarle tutte e sempre. Il mercato del Milan non è stato perfetto e perfetto non è nemmeno il Milan. Adli era di gran lunga il migliore dei centrocampisti in campo, toglierlo è stato un errore.la seconda nel campionato del Milan. Qui però ci sono giustificazioni che nel derby non c’erano.@GianniVisnadi