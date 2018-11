Mentre nelle trasmissioni tv, quelle canoniche, lo si è fatto vedere e lo si è commentato solo per dovere di cronaca, limitando ogni eccesso, ed evitando qualsiasi tipo di processo al VAR o all'arbitraggio., quando il risultato era ancora in bilico sul 2-1 per i bianconeri. Ribadisco,e che il direttore di gara Mariani ha giudicato "di spalla" (c'è agli atti un suo labiale) , dopo essere andato a vederlo al Var. Doppiamente clamoroso.. O meglio, i media se ne sono e se ne stanno occupando solo perché non possono disinteressarsene del tutto, talmente è evidente, ma lo stanno facendo in maniera scolastica, misurando le parole e derubricando l'episodio alla voce pilatesca di "interpretazione arbitrale"., perché per Dna non appartengo né alla progenie dei piagnoni né tantomeno a quella dei dietrologi (tipo: non l'ha dato perché è in atto un complotto antiJuve), ne parlo soltanto per evidenziare la netta differenza di valutazione da parte di media&addetti ai lavori quando si tratta di dover commentare un episodio a favore della Juventus.s a Empoli. Il presidente empolese Corsi c'è tornato sopra fino a pochi minuti prima del match col Napoli., a volte fin troppo, al quale hanno partecipato prime, seconde, terze ed ultime firme del giornalismo sportivo nazionale su giornali, tv, web e - ovviamente - social.Tutti hanno voluto dire la loro,talvolta pure con trovate pittoresche ("il fallo lo ha commesso Dybala su Bennacer, non il contrario"ndr) e la maggioranza ha decretato - a mio avviso, sbagliando - che quello era un rigore generoso, da non dare. Molti ex fischietti di Serie A hanno detto, invece, il contrario, ma intanto era stata fatta passare l'idea che la Juve è stata aiutata ( si badi bene: quello è stato il primo e unico rigore finora assegnato alla Juventus, su 11 gare di campionato), e il "sentimento popolare" si è subito allineato a questa versione.. Non ci sarebbe nemmeno da discutere: rigore nettissimo. L'arbitro Mariani, però, non lo vede e sono i suoi colleghi addetti al Var ad invitarlo ad andare a a guardare il monitor, ma Mariani - dopo averlo visto - opta per l'involontarietà. E la partita prosegue. Tra l'altro, graziando due volte il Cagliari: non dandogli un rigore contro e lasciando in campo Bradaric, già ammonito.. Le prime, seconde, terze ed ultime penne, battaglioni interi di alpini della carta stampata & televisiva ne hanno parlato alla stregua di un ordinario episodio da moviola, uno dei tanti che si registrano in un turno di campionato. Nessuno ha urlato allo scandalo, nessuno si è bendato, nessuno ha twittato "ma perché non è stato dato rigore?", nessuno ha chiesto che l'arbitro Mariani venga fermato nel prossimo turno di campionato. Va bene così., per un mani di Bernardeschi (ammetto: altrettanto netto) non concesso al Cagliari, sullo 0-1 per la Juve, dall'arbitro Calvarese.Se del rigore di Empoli se n'è parlato per una settimana, per quest'ultimo episodio la polemica si trascinò per mesi., il quale - quasi sottovoce - ha parlato di " partita condizionata dagli episodi". Mica quello di Bradaric, figuriamoci - che, con ogni probabilità, avrebbe chiuso la gara già nella prima frazione di gioco - ma il mani di Benatia in area bianconera, quando il punteggio era in parità.Descrivo: traversone dalla destra,stacca e va a colpire di testa il pallone, che poi gli carambola sul braccio destro.Pure in questo caso Mariani, dopo essere andato a vedere il Var, ha deciso per l'involontarietà. Io mi permetterei di aggiungere che il tocco è stato non solo involontario, ma casuale, parecchio fortuito.. Quella palla, però, non era diretta in porta e, nei pressi del centrale juventino, non c'erano cagliaritani ai quali è stata impedito di impossessarsene o di calciarla.Eppure questo episodio, del tutto ininfluente sull'economia della gara, vedrete che verrà utilizzato come deterrente per disinnescare ogni possibile o eventuale recriminazione degli juventini sul fallo di Bradaric.(e, purtroppo, tanti utenti dinon l'hanno ancora capito) solo per rompere il rumoroso silenzio dei media su un episodio che, a parti invertite, avrebbe scatenato il finimondo e, a Napoli come a Milano, qualcuno avrebbe già lanciato su Change.org. una raccolta di firme per rifare la partita.