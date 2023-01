L'International Broadcasting Center è il centro di produzione all'avanguardia dove nascono tutti i contenuti di Lega Serie A. Inaugurato nel luglio 2021, gestisce tutti i servizi relativi ai contenuti video, audio, e dati delle partite di Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa e EA SPORTS Supercup. Nella struttura vengono seguite tutte le fasi del processo di produzione, dalla pianificazione, al trasporto dei segnali in fibra, fino ad arrivare alla distribuzione nazionale e internazionale. Qui convergono le riprese televisive delle partite, caratterizzate da altissimi standard televisivi in 4K e Full HD, arricchite da Steady Cam e Gymball con ottica dedicata per tagli cinematografici, droni acrobatici, Buggycam e Oculus a 360 gradi. Oltre a questo, anche la ricostruzione in realtà aumentata in diretta e il Virtual Coach.



L'IBC può contare su tre MCR oltre a 24 postazioni per realizzare Highlights automatizzati e personalizzati, 16 cabine di commento per i telecronisti e il Social Department, che gestisce 22 account in 8 lingue. Fiore all'occhiello il Var Center, giudicato il migliore al mondo, con 8 Var Room e una postazione dedicata al supervisor. Scopriamolo nel video: