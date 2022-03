Il panorama calcistico europeo ha messo spesso in mostra, negli ultimi anni,Basti pensare ad, che prima di approdare al Borussia Dortmund si distinto tra le fila del Salisburgo. Molti giovani prospetti si stanno già prendendo le luci della ribalta (come ad esempio), altri invece sono in attesa di sbocciare definitivamente, di fare un passo importante nel mondo dei grandi. Tra questi, uno dei giovani di maggior prospettiva lo si può trovare d- Dopo aver affrontato i primi anni della sua carriera giovanile con la squadra del, il giovane Arda passa nel 2019, ancora quattordicenne, al, continuando il suo percorso nel settore giovanile, ma facendo già capire il perché la suqadra turca abbia puntato su di lui. Nella stagione 2020/2021, infatti, Arda ha fatto registraretra regular season e playoff con la squadra under-19 del Fenerbahce.facendo lievitare il suo valore di mercato già asecondo transfermarkt., ma anche della duttilità tattica: il ragazzo infatti si è già dilettato ad occupare diverse posizioni a centrocampo, prediligendo però la posizione di trequartista, quella che gli permette di essere genio e sregolatezza ed amplificare di più la fase offensiva.Il talento genuino del classe 2005 ha attirato subito l’attenzione anche in prima squadra, dove,Dal suo esordio, 5 presenze nel massimo campionato turco, dove è riuscito a mettere a referto già il suo primo assist, seguito anche dagli esordi in ambito europeo. Prima nelle qualificazioni di Europa League, e poi nella doppia sfida andata in scena nelle scorse due settimane in Conference League contro lo Slavia Praga, dove però la squadra turca ha perso il doppio confronto. Servirà ancora tempo quindi per poter ammirare al meglio le giocate di Arda, ma l’età e il futuro sono dalla sua parte. Il calcio turco si prepara a lanciare una nuova potenziale stella.