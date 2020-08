L'Atletico Madrid offre più soldi dell'Everton (40 milioni a 30), ma Allan vuole andare a giocare in Inghilterra da Ancelotti. Intanto il Napoli cerca un sostituto del centrocampista brasiliano sul mercato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino c'è Jordan Veretout. Per il francese sono pronti 22 milioni di euro da offrire alla Roma, dove c'è un altro calciatore gradito a Gattuso: l'attaccante esterno turco Cenzig Under. Per quest'ultimo la trattativa sembra meno complicata.