A primeira vez nunca se esquece! Allan teve a honra de vestir a Amarelinha ontem e mostrou personalidade. Valeu, jogador! #GigantesPorNatureza #BRAxURU



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/2q8aLprRRM — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 17 novembre 2018

Lasciare il segno all'esordio, in positivo, non è mai facile. Il centrocampista del Napoli, Allan, ci è invece riuscito con naturalezza e semplicità tanto da conquistare in un colpo solo l'allenatore Tite e tutto il suo staffo. Su twitter la federcalcio brasiliana ha voluto premiarlo con un post dedicato: 'Un gigante" ed ecco nel nostro video il momento dell'esordio.