Il profilo del prossimo allenatore della Juve assume sempre più i contorni di Maurizio Sarri, favorito ma di certo non unico pretendente alla panchina che domani Max Allegri scalderà per l'ultima volta. Indipendentemente da Sarri, però, Fabio Paratici guarda anche in casa Napoli nel tentativo di migliorare la propria rosa. Tre in particolare gli obiettivi: se da tempo il sogno proibito della difesa risponde al nome di Kalidou Koulibaly, ecco che la Juve è tornata sulle tracce di un vecchio pallino come Faouzi Ghoulam sondando il terreno anche per Allan, strappato dal Napoli alla Juve già ai tempi dell'Udinese.