Dopo cinque lunghi anni con la maglia deldice addio ai colori azzurri. Una scelta dolorosa sia per lui che per i tifosi, ma era arrivato inevitabilmente il momento di cambiare aria. Ecco il passaggio all'dicon il Napoli che incasserà 25 milioni di euro più bonus. In occasione dell'addio c'è il messaggio da parte dello stesso Allan sul suo profilo Instagram:"Napoli è una città speciale.Sono grato, perciò, al presidente De Laurentiis che mi ha dato la possibilità di indossare una maglia gloriosa.In questo club sono cresciuto come professionista e uomo e ho potuto lavorare con allenatori e professionisti a cui dovrò sempre essere riconoscente.Sono stato fortunato a trovare, sul mio cammino, dei compagni di squadra che sono stati dei fratelli.L’ultima stagione è stata difficile.MaUn grazie speciale ai tifosi:A loro, il mio abbraccio più grande.Allan".