Juan Arribas, agente di Allan, è intervenuto a Radio Marte: "La prima convocazione di Allan con il Brasile è stata molto emozionante per lui. E' sempre stato il suo sogno da quando era bambino ed ha dovuto vincere davvero tante battaglie per poter vestire la maglia verde-oro. Possibile convocazione con l'Italia? Ho letto tante indiscrezioni ma non è mai arrivata una chiamata da parte della federazione italiana per convocarlo. E' maturato anche come uomo, curando in maniera differente il discorso dell'alimentazione. Con l'arrivo di Sarri ha curato anche questo aspetto potenziando il suo fisico. La sua forza è aumentata al pari del suo atteggiamento tattico.

Lui è molto felice al Napoli e non ha ricevuto chiamate, non so se qualcuno ha contattato la società ma i nostri rapporti con la dirigenza partenopea sono ottimi".