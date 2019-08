Allan, ai microfoni di Sky Sport, presenta la prima giornata del Napoli: sarà al Franchi contro la Fiorentina di Montella. "Ci stiamo preparando per questo, giocatori forti più un gruppo con giocatori che hanno fatto bene - le sue parole -. Speriamo che i nuovi possano aggiungere qualcosa alla squadra, vediamo un po' dove arriveremo. Futuro? Sono sempre stato tranquillo, con la testa qua, ho 4 anni di contratto. Non so perché si pensa sempre al mercato. Se la società ha una buona offerta e vuole vendermi, allora va bene. Vogliamo iniziare il campionato con una vittoria, pensiamo bene che a Firenze non sia una partita facile. Vogliamo i tre punti. Ribery? Se è dalla mia parte, me ne occupo io. Così come Chiesa".