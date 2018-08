A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il centrocampista del Napoli Allan: ”Ci voleva questa carica per ottenere risultati positivi e tre punti. Sono felice, è bellissimo ricevere l'affetto della gente. L'anno scorso abbiamo fatto molto bene, eppure non è bastato per vincere lo scudetto: questa cosa ci dispiace, quest'anno proveremo a vincere qualcosa, poi magari basterà fare anche di meno.





Io migliore in campo? Tutta la squadra fa bene: noi non abbiamo mai mollato, proviamo a dare una mano. Questo gruppo è speciale, che pensa sempre ai compagni che stanno difficoltà. Il gruppo è la forza di questo Napoli.





L'urlo del San Paolo? Bellissimo, col Milan anche i due gol di Zielinski hanno caricato tutto l'ambiente. Qui ci teniamo tanto a vincere le partite.





Sempre titolare? Mi fa molto piacere, in allenamento proviamo a fare cose diverse da trasportare poi in campo.





Ancelotti? E’ facile lavorare con lui, è un allenatore tranquillo che ti lascia libero di fare ciò che sai. Ti dice due-tre parole per indirizzarti, è molto bravo.





Quarto anno a Napoli? Spero di fare sempre meglio dell’anno prima, quest’anno vorrei vincere qualcosa: è arrivato il momento per il Napoli, darò tutto me stesso per aiutare la squadra.





Nazionale brasiliana? E’ un obiettivo che ho, certo. Penso di dare il massimo per il mio club, vorrei avere una chance. L’allenatore ha dato opportunità a tanti ragazzi che giocano in Brasile, spero possa darla anche a me.





Real Madrid in Champions agli ottavi? Iniziamo a superare i gironi (ride, ndr)





Sampdoria? E’ un momento felice per noi, ma non possiamo regalare gol agli avversari come capitato con Milan e Lazio. Dobbiamo cercare di essere concentrati per tutti i 90 minuti, e poi vincere. E’ sempre duro giocare con la Sampdoria, non sarà diverso domenica sera.





Tonelli avversario? E’ sempre stato un bravo compagno, dispiace non abbia avuto continuità. Gli auguro una grande stagione…ma da lunedì in poi (ride, ndr)





Sogno scudetto? Ancelotti è sempre sereno, cerca di ottenere il massimo con due parole e senza urlare. L'ambiente è carico per lavorare.





Perché corro così tanto? Perché ho voglia di vincere e di andare oltre i miei limiti”.