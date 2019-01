". Con due parole, Thomas Tuchel ha chiarito quali siano gli obiettivi delsul mercato. Una necessità forte, resa ancora più urgente dall'addio annunciato di Adrien Rabiot che, in scadenza di contratto a giugno, non intende rinnovare e, con ogni probabilità, si trasferirà al Barcellona a parametro zero. L'annuncio di Tuchel spaventa i club di mezza Europa, che ora dovranno resistere alle offerte milionarie per i loro talenti.Con un attacco ricco di classe e qualità come quello formato da Mbappé, Cavani e Neymar,e il sogno, già dallo scorso anno, è Ngolo Kanté. Viste le difficoltà per arrivare al campione del mondo, che ha da poco rinnovato il suo contratto col Chelsea, i parigini hanno individuato un profilo simile in, che dopo diverse stagioni di alto livello nel Napoli di Maurizio SarriAllan, ma non solo. Perché il Psg ha trovato un altro gioiello in Serie A che vorrebbe portare in Ligue 1:. Secondo Sky Sport,presente nel contratto del classe '96 con la Roma, il cui valore può oscillare tra i 28 e i 30 milioni di euro,che la prossima estate potrebbero partire all'assalto. Napoli e Roma devono stare attente: il Psg cerca centrocampisti e ha messo gli occhi sulla Serie A.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com