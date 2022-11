Nuovo allarme in casa Argentina a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali in Qatar e riguarda Joaquin Correa. L'attaccante dell'Inter è andato a segno nel largo 5-0 rifilato agli Emirati Arabi Uniti in amichevole, ma si è dovuto fermare nelle ultime ore: come riferisce TyC Sports, il Tucu ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro, la cui evoluzione sarà seguita nei prossimi giorni dallo staff della Seleccion.



SCALONI PREOCCUPATO - Una notizia che non lascia tranquillo il ct Lionel Scaloni, che già dopo la partita aveva ribadito la preoccupazione per la condizione non ottimale di alcuni elementi, situazione che potrebbe anche portare a qualche cambio nella lista dei convocati per il Qatar.