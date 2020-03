Il coronavirus non ferma i tifosi dell’Inter. Oggi ad Appiano Gentile c’erano oltre trecento nerazzurri ad aspettare la squadra prima della partenza in pullman per Torino. Nonostante l’allarme per il Covid-19, fuori dalla Pinetina i tifosi hanno voluto caricare la formazione di Antonio Conte - che stava svolgendo l’allenamento - con bandiere, sciarpe e cori. L’iniziativa dei tifosi non è stata apprezzata da tutti e anzi, altri tifosi dell’Inter sui social network hanno manifestato il proprio disappunto per l’atteggiamento. Nel momento in cui tutti cercano di tutelare la saluta del Paese con le porte chiuse evitando assembramenti, ecco oltre trecento tifosi, come se nulla fosse.