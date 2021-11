Il Napoli è atteso mercoledì dalla trasferta di Europa League contro lo Spartak Mosca. Le notizie che arrivano non sono delle migliori dato che in Russia si vive il momento peggiore dall'inizio della pandemia.



Così è previsto per gli azzurri un piano speciale per ridurre al minimo i rischi i contagio. A Mosca non ci sarà la consueta conferenza stampa prepartita che dovrebbe svolgersi martedì a Castel Volturno e verrà cancellato il solito sopralluogo allo stadio alla vigilia del match. Il Napoli limiterà al minimo gli spostamenti stando praticamente in bolla. Lo riporta oggi Il Mattino.