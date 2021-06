, sabato 3 luglio l'Olimpico ospiterà uno dei quarti di finale e i risultati della serata di ieri aprono il caso: avendo superato rispettivamente Svezia e Germania,Un rebus che rischia di provocare ulteriore attrito tra il governo italiano e quello del Regno Unito, già in contrasto sulle final four di Euro 2020 a Wembley.- Il nodo riguarda. All'Olimpico saranno ammessi 16mila spettatori, il 68% dei biglietti è già stato venduto mentre il restante 32% viene ripartito tra le federazioni delle due squadre impegnate: a quella britannica andranno quindi circaper l'impossibilità di rispettare la quarantena. Londra potrebbe chiedere un'eccezione, ma è difficile pensare che possa essere accolta e anzi, le autorità italiane sono intenzionate ad intensificare i controlli per evitare eventuali 'infiltrati' che, in caso di accertata trasgressione, rischiano anche procedimenti penali. Un accordo di favore è inoltre ulteriormente complicato dalla campagna che Mario Draghi e Angela Merkel, con l'appoggio dell'Unione Europea, stanno portando avanti per spostare semifinali e finali da Wembley, mentre dall'altra parte Uefa e governo Johnson insistono sul fatto che la campagna vaccinale abbatta ogni rischio.- Se all'Olimpico il nodo riguarda la quarantena impossibile per i tifosi inglesi, preoccupa invece l'impennata di casi Covid in, alle prese con il nuovissimo ceppo Delta Plus che appare più contagioso e più difficile da curare. L'ente sanitario nazionale Rospotrebnadzor ha già chiesto al governo di proibire tutte le manifestazioni di massa e, qualora la richiesta fosse accolta, allora