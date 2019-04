Trema l'Ajax. Si ferma Frenkie de Jong, a tre giorni dalla sfida contro la Juventus di Champions League. Il centrocampista olandese ha lasciato il campo dopo 28' durante la sfida contro l'Excelsior per un infortunio ancora da valutare. De Jong si è fermato immediatamente, lasciando il campo appena ha sentito fastidio dietro alla gamba destra.



Schierato titolare nonostante le due sfide di Champions contro i bianconeri, de Jong ha lasciato il campo sull'1-0 per i Lancieri (gol dell'ex Milan Huntelaar). Il centrocampista - si legge sui media olandesi - ha abbandonato il terreno di gioco a scopo precauzionale. Nelle prossime ore lo staff medico dell'Ajax valuterà le sue condizioni: c'è comunque preoccupazione nell'ambiente in vista della Juve. A soli tre giorni dalla partita, lo stop di de Jong è una pessima notizia per Ten Hag. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista...