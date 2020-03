Il sasso nello stagno lo ha lanciato ieriNel corso di un'intervista radiofonica il numero uno delha spiegato come. "Abbiamo tanti giocatori in prestito che a giugno scadono - ha dichiarato il Joker a Radio Radio - sono giocatori che dal primo luglio saranno di un’altra squadra".Una situazione che ovviamente non riguarderebbe soltanto il Grifone ma che per i rossoblù potrebbe assumere i contorni di una vera e propria emergenza nel caso non venisse affrontata a dovere e per tempo. Come evidenziato già da noi di Calciomercato.com in tempi non sospetti , sono infatti addirittura. Di questi ben dieci sono in prestito. Alcuni in maniera secca (Perin, Romero e Destro), altri con diritto di riscatto, come i difensori Goldaniga e Soumaoro, gli esterni Barreca e Pajac, il centrocampista Cassata e gli attaccanti Iago Falque e Sanabria. Ma oltre che con loro il Genoa dovrebbe fare i conti anche con quei giocatori di sua piena titolarità soltanto per altri tre mesi, ossia i due portieri di riserva Marchetti e Ichazo, il mediano Behrami e il fantasista Pandev. Tutti accomunati, come il loro allenatore Davide Nicola, da un contratto in scadenza a fine giugno.Se la situazione di questi ultimi desta preoccupazioni limitate e facilmente superabili, non coinvolgendo parti terze, ben più complesso appare il discorso relativo ai giocatori temporaneamente domiciliati a Pegli ma di proprietà di un altro club. In questo caso, più che una soluzione a tre,Una deroga che ovviamente riguarderebbe tutte le società di A, eliminando qualsiasi possibile contenzioso derivante in caso di infortuni, pagamento degli stipendi e trasferimenti in altre sedi.