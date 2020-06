Non c'è tregua per l'Atalanta che, a una settimana dalla prima di recupero contro il Sassuolo, deve contare un altro infortunio. Dopo gli acciacchi muscolari che hanno colpito, in ordine, il capitano dell'Atalanta Papu Gomez, Marten de Roon, Ruslan Malinovskyi e Marco Sportiello, a fermarsi ora è il ministro della difesa nerazzurra José Luis Palomino.



DA MONITORARE- L'argentino infatti, KO per un fastidio al retto femorale sinistro, sta lavorando a parte ma si teme che questa volta l'infortunio sia più grave di quelli occorsi ai compagni nei giorni scorsi e non ce la faccia a recuperare in tempo per le 19.30 di domenica 21 giugno. Al momento non sono in programma esami, ma la situazione dell'argentino sarà monitorata nelle prossime ore.



CZYBORRA KO- Non solo Palomino, anche Lennart Czyborra sta svolgendo un programma differenziato a causa di un leggero affaticamento ai flessori.