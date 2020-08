Non solo Mbappé e Ilicic. Atalanta-Paris Saint-German rischia di essere la sfida degli assenti: con Gollini in dubbio in casa bergamasca, un nuovo infortunio fa tremare il club parigino. Come riporta RMC Sports, Marco Verratti è andato ko.



Nell'allenamento di ieri il centrocampista, cresciuto nel Pescara, si è fermato dopo uno scontro con un compagno: gli esami di oggi hanno mostrato che c'è un infortunio al polpaccio. La presenza del nazionale italiano in Champions è a forte rischio.