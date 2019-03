Stagione maledetta per Douglas Costa, tra squalifica, incidente stradale e tanti infortuni. L'ultimo nella rifinitura di questo pomeriggio, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid: il brasiliano, rientrato in gruppo sabato scorso, non è stato convocato e salterà la sfida contro i Colchoneros.



L'ANNUNCIO - Ad annunciare l'assenza del brasiliano è stato Massimiliano Allegri, nell'intervista a Sky Sport: ​"Mi dispiace per Douglas Costa, che si è rifatto male oggi e non ci sarà domani".