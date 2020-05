Maturità sì, maturità no: ottenuto l'ok per l'esame in presenza, il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, deve far fronte a un nuovo problema. La prova finale, che consisterà solamente in un colloquio orale, prenderà il via il 17 giugno. L'ultima emergenza riguarda la carenza dei presidenti di commissione. La crisi riguarda soprattutto Milano, dove manca il 50% dei presidenti. Lo rivela Masasimiliano Sambruna, membro di Cisl Scuola di Milano, che a Open spiega: "Al momento sono state presentate 288 domande su 558 posti disponibili: vanno coperti 270 posti. Da una parte c’è chi non si sente al sicuro, dall’altra chi non si trova più qui, nella regione in cui insegna, perché nel frattempo è tornato a casa".