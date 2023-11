Un altro problema per il Milan: si fa male Rafael Leao. L'attaccante portoghese si è fermato al 9' della partita di Lecce: dopo uno scatto, il 10 rossonero si è tenuto dietro la coscia destra, segno di un problema muscolare che gli impedisce di proseguire la gara. Al suo posto Pioli ha inserito Noah Okafor. In attesa della prima diagnosi, le parole di Leao a Stefano Pioli all'uscita dal campo sono state rassicuranti: "Mi sono fermato subito", come riferito dall'inviato a bordocampo di Dazn. Una brutta notizia per il Milan, che al Via del Mare non può contare neanche su Ruben Loftus-Cheek, non al 100% dopo l'ottima prestazione contro il PSG in Champions League, arrivata dopo uno stop di 40 giorni per il problema nella zona pubica (l'inglese era tornato in campo nel secondo tempo della sfida con l'Udinese).



Non solo Leao, nel corso della partita il Milan ha dovuto rinunciare anche a Davide Calabria: il terzino e capitano rossonero non è rientrato dagli spogliatoi per il secondo tempo, a causa di un problema fisico al momento non meglio specificato. Al suo posto è entrato Yunus Musah.



Nel frattempo crescono ancora i numeri di un problema, quello degli infortuni, già evidente in casa Milan. Negli scorsi giorni si era fermato anche Christian Pulisic, una contrattura rimediata contro il PSG, in precedenza era toccato a Rade Krunic, tornato in occasione dell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese.