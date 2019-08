Lazio in ansia per Milinkovic Savic. E non sono le sirene di mercato a spaventare, stavolta: l'interesse dello United, complice l'ultimo giorno di mercato, sembra oramai un ricordo del passato. Il serbo si è fermato durante l'amichevole andata in scena a Marienfeld contro l'Al-Shabaab, è uscito dal campo toccandosi la zona vicino all'inguine. Allarme Milinkovic: quanto rischia di stare fuori?



INFORTUNIO MILINKOVIC - Sky Sport ha parlato di un problema che potrebbe dargli fastidio per qualche settimana, di fatto mettendo a rischio il derby alla seconda giornata, il 1 settembre. Come riporta il Corriere dello Sport, è possibile addirittura che ci sia una lesione muscolare: l'entità del danno verrà valutata oggi tramite gli appositi esami, Milinkovic tiene in ansia il mondo Lazio.