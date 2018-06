Allarme birra a Mosca! Più importante dell'infortunio di Neymar, più preoccupante del rigore sbagliato da Messi, più devastante di Cristiano Ronaldo in maglia portoghese. I tifosi presenti in Russia, come riporta l'Agenzia di Stampa Reuters, sono preoccupati perché c'è mancanza di birra.



Baltika, fornitore russo di Carslberg, fa sapere che c'è un vero e proprio rischio di rimanere a secco di birra in Russia. Un cameriere, come riporta Fox Sports, ha dichiarato: "Eravamo pronti per questo grande evento, ma non credevamo che i tifosi bevessero esclusivamente birra. Lunedì abbiamo quasi finito le birre e ora siamo in attesa dei rifornimenti, le persone sono davvero tante". Occorrono rifornimenti per un evento che è solamente all'inizio.