Il momento del Napoli non è certamente dei migliori. Risultati non incoraggianti in campionato e adesso ecco che arriva un infortunio importante. Si ferma Amir Rrahmani, che aveva già saltato il match di campionato contro il Genoa. Problema muscolare per il difensore kosovaro che dopo 13 minuti ha lasciato il terreno di gioco nel corso della sfida di Champions contro il Braga. Al suo posto è entrato Ostigard. Brutte notizie, dunque, per Rudi Garcia che deve rinunciare al suo uomo di maggior affidabilità per quanto riguarda il centro della difesa.