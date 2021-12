indicato dai trustee (Melior Trust e Widar Trust)che, secondo le norme della Federcalcio, non può più essere legato a(già proprietario della Lazio, vietate multiproprietà nella stessa Lega). Entro il 15 dicembre Paolo Bertoli e Susanna Isgrò (i due trustee) sceglieranno la proposta più vantaggiosa, non necessariamente quella più alta.Salerno con il fiato sospeso per questa situazione, i cui contorni devono ancora essere definiti. Anche perché le condizioni sono cambiate notevolmente nel corso delle settimane, a partire dal prezzo:, gli interessamenti arrivati nelle scorse settimane tuttavia, due fondi stranieri e due società italiane,. Si attendono ora le offerte irrevocabili, che giungeranno probabilmente via PEC a ridosso della mezzanotte, e a queste potrebbe aggiungersi una quinta. I trusteee potranno comunque determinare il prezzo minimo iniziale della cessione e, se ci saranno più offerte ritenute valide, verrà indetta una gara "con l'offerta più alta come prezzo base e rilancio minimo pari all'1% del prezzo base".Ultime ore per le proposte in una vera e propria corsa contro il tempo per la cessione del Salernitana nei tempi stabiliti dalla Federcalcio. Il 5 ottobre scorso, Melior Trust e Widar Trust precisarono che, in caso di accettazione di un'offerta, il "trasferimento delle partecipazioni e contestuale saldo del prezzo dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre 2021", questo il termine ultimo per il cambio di proprietà ed scongiurare il rischio massimo di un'esclusione dal campionato. O forse no, perché. Si tratterebbe però di un'ulteriore deroga a quanto stabilito dal Consiglio federale della Figc, che comunque nella giornata di domani attende un confronto con i trustee per avere un quadro chiaro della situazione. Ore calde, la Salernitana resta con il fiato sospeso.