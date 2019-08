Crescono, gli stipendi. Almeno, per i calciatori è così. Prendete Matthijs de Ligt, il neo difensore della Juventus: arrivato in bianconero da qualche settimana, è il secondo calciatore più pagato della rosa con i suoi 7,5 milioni di euro di parte fissa, visto che coi bonus può arrivare fino a 12, alle spalle solamente di Ronaldo (31 milioni). E quello stipendio ha fatto la differenza nella corsa all'olandese col Barcellona. Prendete invece Alexis Sanchez, numero 7 del Manchester United: 2,2 milioni di euro... a settimana! Con una clausola che gli garantisce 85mila euro in più per ogni partita giocata. Stipendi che salgono, crescono e si mangiano i ricavi del calcio.



ALLARME ROSSO - Sì, perché come scrive oggi il Corriere della Sera, scatta l'allarme rosso per il nostro calcio, nonostante i nuovi incentivi: per ogni 100 euro guadagnati, 67 vengono utilizzati per pagare i calciatori. Pesano gli ingaggi dei grandi giocatori, visto che lo stipendio medio nel nostro campionato è di 1,7 milioni di euro 83,2 in Premier, 2,4 in Spagna). Quindi il 67% dei ricavi, in Italia, finisce nelle tasche dei calciatori. E' il peggior rapporto nei 5 tornei top.



CRESCE LA LIGA - Considerando sempre le maggiori 5 leghe europee, gli stipendi dei calciatori hanno sfondato i 9 miliardi di euro. Stipendi che saliranno sempre di più, visto come sta andando il mercato anche in questa stagione. Stipendi che, già ora, divorano il 60% del fatturato dell'industria del pallone. Stipendi che crescono in Spagna più che altrove. E che rischiano di aumentare sempre di più.