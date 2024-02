Alle origini del miracolo Giordania, l'occhio del ciclone della guerra in finale di Coppa d'Asia

Jürgen Klinsmann to Ammouta: "The work you have done is extraordinary"@soka25east pic.twitter.com/cJlKkSjZic — Collins Okinyo (@bedjosessien) February 7, 2024

Immaginate vivere in: se possedete un'infarinatura anche leggera di geopolitica, allora potete facilmente indicare lacomeEppure, proprio come nell'occhio, nella parte più interna, dei cicloni tropicali, anche in Giordania si vive in condizioni di relativa serenità. "Relativa" perché ovviamente è impossibile, vista la geografia, non essere coinvolti in questo o quel conflitto. Non ci troviamo, insomma, a parlare della Svizzera d'Asia. Ma non divaghiamo più del dovuto, prima di tutto si parla di calcio.La notizia dalla quale partiamo non sarà sfuggita ai più:. Un risultato strepitoso, specie se si pensa che i giordani non erano mai andati oltre i quarti di finale del 2004 e del 2011. E dire che gli uomini del ct Ammouta, chiusi come una delle migliori terze dietro al Bahrein e proprio ai sudcoreani (unica vittoria contro la Malesia),, superati con una rimonta mozzafiato nel recupero contro l', da 1-2 a 3-2. Ai quarti, che sembravano una chimera, l'altrettanto sorprendentesi è arreso solo a causa di un autogol. Ad Amman, la capitale, punto d'incontro tra il deserto e la fertile valle del fiume Giordano, è già una festa incontenibile, con voli straordinari allestiti in fretta e furia (ed euforia) per Doha, la sede qatariota della finale del torneo.In realtà ildi questa squadra, composta per lo più da giocatori convocati dal campionato locale (solo 12 squadre); ma non mancano, come in tutti gli organici, gli elementi che spiccano a livello tecnico. Tra questi non si può non citare, 26 anni, esterno d'attacco che gioca nel Montpellier, in Francia: è l'unico che milita in Europa. Il secondo cannoniere è, attaccante dell’Al-Ahli di Doha, proprio la città in cui si deciderà l'assegnazione della Coppa. Per la verità, Al-Naimat sarebbe solo il secondo bomber giordano per importanza e peso specifico, ma Hamza. Poco male: proprio Al-Tamari e Al-Naimat hanno firmato la vittoria in semifinale.E veniamo al tecnico, il marocchino: 54 anni, modesto ex centrocampista, ha avuto ben più fortuna in panchina guidando il Wydat Casablanca, la Nazionale marocchina fino al 2022 e poi il FAR Rabat, prima di accettare l'incarico da parte della Giordania.E la sua influenza sul gruppo è tale che Al-Tamari, in conferenza stampa, ha dedicato la finale non solo al suo coach, ma anche a tutto il popolo del Marocco:La Corea del Sud, in semifinale, è stata letteralmente dominata, con 12 tiri a 3, 4 a 0 in porta. Anche Jurgen, noto tecnico avversario, ha voluto complimentarsi:, le parole rivolte al collega a fine match.Erache un uomo di nome Hussein facesse la storia della Giordania anche nel calcio. Proprio oggi si celebrano i, l'uomo che ha cambiato il destino del Paese introducendo l'obbligo dell'istruzione primaria, dando un impulso fondamentale all'economia ed arrivando alla pace con Israele nel 1994. Suo figlio,, sta proseguendo il lavoro e si fa vedere spesso sugli spalti degli stadi dove gioca la Nazionale, allenata, abbiamo detto, daMa non solo:è ancheagli ottavi di finale,: suo il gol del momentaneo 2-1, festeggiato imitando Al-Naimat che a sua volta in occasione del vantaggio aveva finto di mangiare il Mansaf, piatto tipico. Seconda ammonizione per comportamento antisportivo ed, con due gol oltre il 90', dei giordani.(sabato 10 febbraio alle 16), che ha battuto l'Iran del futuro interista Taremi e del romanista Azmoun per 3-2. Anche in questa finale c'è un tema politico: il Qatar sostiene la causa palestinese, la Giordania no. Nessun Hussein nella rosa qatarina, ma Afif, Almoez Ali e compagni partiranno da favoriti.