Antonio Candreva si sta godendo la propria quarantena a casa con la bellissima compagna Allegra Luna. I due non sanno stare fermi e si dilettano in esercizi sportivi di coppia, tutorial, e anche... palleggi in casa. I video sono diventati subito virali e soprattutto quello in cui i due palleggiano, maglia dell'inter addosso, in salotto. Allegra se la stava cavando benissimo fino a quando... un colpo di testa non ha fatto crollare una parte del lampadario.



ECCO IL VIDEO E ALCUNE DELLE FOTO PIU' BELLE DI ALLEGRA NELLA NOSTRA GALLERY