Secondo quanto riporta Sport Legnano nella sua versione on-line, Massimiliano Allegri avrebbe dato un indizio pesante sul prossimo allenatore della Juventus. Il livornese ha presenziato ieri all’inaugurazione di Geronimo, nuovo locale di via Garibaldi a Dairago, in compagnia di altri ex calciatori come Beppe Bergomi. Foto, tifosi e qualche parola di troppo. "Chi arriva al mio posto? Quello di Manchester", avrebbe sussurrato Allegri ad un tifoso. All'evento era presente anche il dg dell'Inter Beppe Marotta con cui, però, Allegri non si sarebbe incrociato avendo lasciato il locale prima dell'arrivo dell'ex direttore bianconero.