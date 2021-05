Ore decisive per il futuro di Massimiliano Allegri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus è in pole position per il suo ritorno ed è al momento in vantaggio sull'Inter e sul Real Madrid: ieri Allegri avrebbe detto al presidente Perez di non poter più aspettare, di fronte all'ennesimo rinvio di una decisione definitiva da parte delle Merengues.