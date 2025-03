Allegri al Milan, Galeone: "L'ho sentito e mi ha detto che non ci andrà"

, storico ex-allenatore nonché mentore e grande amico di Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro dell'allenatore livornese, affermando che l'ex Juve non sarà sulla panchina del Milan durante la prossima stagione: ". Queste le dichiarazioni rilasciate a Radio Kiss Kiss.Lo stessoha, poi, smentito ogni possibile contatto tra il tecnico toscano e la dirigenza del club di via Aldo Rossi:Ricordiamo, infatti, che negli scorsi giorni Allegri era stato accostato al Milan per la prossima stagione. Sì, perché, tanto che il portoghese a giugno lascerà il capoluogo lombardo.

- L'ex allenatore e grande amico di Allegri ha, poi, fatto il punto sul valzer delle panchine per la prossima stagione: "Voi napoletani (riferito agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, emittente napoletana, ndr) vi volete tenere stretti. Non è detto infatti che il mister salentino resti nel capoluogo campano, anzi. Non dimenticate che lasciò la Juventus e l'Inter nonostante avesse vinto degli scudetti".