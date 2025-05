Allegri al Milan: ritrova Ibrahimovic, col quale "quasi venne alle mani"

AFP/Getty Images

"Avevamo perso 3 a 0 con l’Arsenal, e Allegri era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno, ma non c’era nulla da ridere, e gliel’ho fatto notare. Mi ha risposto ‘tu Ibra pensa a te, che hai fatto cagare. Gli ho ribattuto che aveva fatto cagare lui: per paura si era portato due portieri in panchina… Allegri è bravissimo a gestire lo spogliatoio, ma doveva avere più coraggio: andare al Real Madrid, misurarsi con l’estero. Invece ha fatto la scelta comoda". In un'intervista del 2021 al Corriere della Sera,. Si giocava il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, e il Milan passò il turno nonostante il 3-0 subito in casa dei Gunners, in virtù del 4-0 maturato nel match d'andata a San Siro.

, ed era la seconda stagione in rossonero anche per Allegri, che poi sarebbe rimasto fino all'esonero del gennaio 2014. La stagione 2011-12 fu l'annata nella quale il Milan campione d'Italia in carica perse il campionato nel duello con la Juventus di Antonio Conte, in un'annata nella quale i rossoneri vinsero la Supercoppa italiana a Pechino contro l'Inter (agosto 2011).nella sua autobiografia "Una vita da terzino", che quella sera rimase seduto in panchina, senza entrare sul terreno di gioco: "".

come partner operativo di RedBird Capital Partners e consulente della proprietà del Milan, nella persona di Gerry Cardinale., senza mai nascondere una certa, e con due. Sarà interessante verificare come, a distanza di 12 anni, i due torneranno a lavorare insieme, con l'obiettivo comune di riportare il Milan alla vittoria. Perché, come ha specificato il nuovo ds rossonero,: "Dobbiamo essere chiari in una cosa: il Milan è un club dove si chiede subito il risultato, devi vincere".

Interrogato sul gioco espresso dalla Juventus di Allegri di quel periodo, Ibra commentò: "Ragazzi, l’unica cosa che conta è vincere, la cosa importante è soltanto quella. Se non vinci, vieni criticato. Ma se vinci e non fai un bel gioco, ti arrivano lo stesso delle critiche".