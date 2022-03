IL TABELLINO

. Dopo il 3-1 sul campo della Sampdoria, ecco questoUn sperché ottenuto in meno di mezz’ora grazie ai gol della, eppurein almeno due occasioni.Con questo successo sonosoltanto un punto più su, in attesa di sfidarla a Torino alla ripresa del campionato, con l’ovvia speranza di coronare una clamorosa operazione-sorpasso.Allegri ritrova Dybala eSono passati soltanto 5’ quando l’argentino controlla un pallone allungandogli da Vlahovic e lo gira di sinistro alle spalle di Sepe.ma intanto la Juventus ha sbloccato la partita e potrebbe dilagare in fretta. Troppo netta è la differenza di valori tra i bianconeri e la cenerentola del campionato. I quattro difensori della Salernitana, Ruggeri, Fazio, Gyomber e Mazzocchi, infatti, non riescono a contenere la ritrovata e scatenata coppia Dybala-Vlahovic, che dà spettacolo nella prima mezz’ora.Dybala si divora con un pallonetto il gol del raddoppio, poi è altruista quando smarca il serbo che invece di calciare subito si allarga a sinistra e perde l’attimo per la deviazione decisiva. Non è finita, perché nel turnover delle occasioni è di nuovo Dybala a sfiorare il gol, ma stavolta è bravo Sepe a salvare. Il portiere, però, non può fare nulla quando Vlahovic salta più in alto di tutti i difensori avversari e devia di testa un bel cross da destra di De Sciglio. E così, dopo 29’, la Juventus è già meritatamente sul 2-0.A questo punto i bianconeri staccano il piede dall’acceleratore e la squadra di Nicola riesce almeno ad avvicinarsi a Szczenny, comunque disoccupato per tutto il primo tempo.la difesa concede uno spazio invitante a Bonazzoli che calcia da buona posizione ma sfiora soltanto il palo. Quanto basta per far arrabbiare Allegri, che non vuole pericolosi cali di tensione. La Juventus, infatti, dopo lo scoppiettante avvio, non va più al tiro, accontentandosi di palleggiare in mezzo al campo dove Danilo affianca Arthur, tra i due esterni Cuadrado e Rabiot.Come era già successo nell’ultima partita casalinga contro lo Spezia, i bianconeri nel secondo tempo concedono agli avversari tutto lo spazio negato nel primo. E così la Salernitana trova coraggio, avvicinandosi sempre di più a Szczesny, anche perché l’ingresso di Rugani al posto di Chiellini toglie sicurezza al reparto arretrato. L’altra sostituzione, quella applaudita e prevista di Dybala al rientro da titolare, toglie invece un po’ di classe all’attacco, anche se Morata cerca di non lasciare troppo solo Vlahovic. Nicola capisce che la partita è cambiata e inserisce prima Ederson, poi Verdi e infine Ribery, togliendo L.Coulibaly, Perotti e Ruggeri.- Proprio uno dei nuovi entrati, Verdi, è il primo a impegnare seriamente Szczesny, che si ripete poco dopo volando da campione per deviare una splendida girata al volo di Bonazzoli. E’ la dimostrazione da una parte che la Salernitana non si è ancora arresa e dall’altra che la Juventus soffre più del previsto, malgrado l’inserimento di Bernardeschi al posto di Arthur per vivacizzare un centrocampo senza ritmo e fantasia. Ma siccome la classe di Ribery non basta per spaventare Szczesny, la Juventus può pilotare senza altri brividi il 2-0 della prima mezz’ora fino al 94’.pt 5' Dybala, 29' Vlahovic.: pt 5' Vlahovic, 29' De Sciglio.: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini (1' st Rugani), Pellegrini; Cuadrado (46' st Miretti), Arthur (25' st Bernardeschi), Danilo, Rabiot; Dybala (13' st Morata), Vlahovic (46' st Kean). A disp. Pinsoglio, Perin, Soulé. All. Allegri.Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ruggeri (24' st Ribery); L. Coulibaly (1' st Ederson), Radovanovic (32' st M. Coulibaly); Zortea, Bonazzoli (32' st Mikael), Perotti (15' st Verdi); Djuric. A disp. Belec, Bohinen, Ranieri, Kastanos, Obi, Dragusin, Gagliolo. All. Nicola.Arbitro: Ayroldi di Molfetta.Abisso di Palermo.: pt 24' L. Coulibaly (S), 41' Pellegrini (J); st 24' Verdi (S), 37' Danilo (J), 41' Rabiot (J), 42' Allegri (J).