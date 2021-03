. Max Allegri era un fiume in piena colmo di passione, ha rotto il silenzio accompagnando i tifosi di tutta Italia nella sua personale visione del calcio, non disdegnando qua e là commenti e aneddoti, ma mantenendo un atteggiamento furbo e prudente.. Partiamo dall'Italia, dove a giugno potrebbe scatenarsi un lungo valzer delle panchine. Le uniche big orientate alla conferma, a oggi, sembrano l'Atalanta e le milanesi, nonostante su Conte resti il punto interrogativo legato a Suning. Juve, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina sono ferme in un limbo tra risultati tutti da scrivere e rinnovi che tardano ad arrivare., la qualificazione in Champions - grazie a cui scatterebbe il rinnovo automatico - si allontana. Resta l'Europa League, ma il successo passa da due big come Ajax e Manchester United, prima di un'eventuale finale in cui giocarsi il tutto per tutto.. Destino segnato, invece, per Gennaro Gattuso a: la rimonta Champions non basta a coprire le frizioni con De Laurentiis, pronto al cambio. Se è vero che una figura come Allegri porterebbe una nuova mentalità a Castel Volturno, la suggestione di De Laurentiis appare tuttavia quella di cercare un nuovo Sarri, con le scommesse De Zerbi, Juric e Italiano.Scartata l'ipotesi Nazionale: il desiderio di rientro a giugno cozza con il progetto Figc, già legata a Mancini fino ai Mondiali del 2022 e vicina al rinnovo. Restano le avventure all'estero, anche se varie opzioni sono andate scemando nel corso dei mesi. Psg e Chelsea hanno deciso di puntare su Pochettino e Tuchel, il Dortmund ha già prenotato Rose, il Manchester United è rinato con Solskjaer.. E che Florentino Perez apprezzi lo stesso Allegri non è un mistero, come confermato domenica dallo stesso Max: "Tre anni fa il Real Madrid mi chiamò, ma dissi che avevo promesso alla Juventus che sarei rimasto e alla fine andò così". Molto difficile, invece, vederlo sulla panchina del Barcellona: rispetto a qualche settimana fa, la posizione di Koeman appare più solida, complice il possibile doblete Liga-Coppa del Re. Ad ogni modo, la sensazione è che il Laporta-bis riparta, eventualmente, da un tecnico con il metodo blaugrana nel dna.