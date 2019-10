Dopo un'estate di riflessione e riposo Massimiliano Allegri sarebbe pronto a tornare nel suo habitat naturale: per lui sarebbero pronte le panchine di Manchester United e Tottenham. A rilanciare la notizia è il Daily Mail che conferma come le posizioni di Solskjaer e Pochettino sarebbero estremamente vacillanti e l'allenatore italiano sarebbe dunque la prima scelta per entrambe le compagini. Dall'Inghilterra arrivano a sostenere che Allegri abbia già rifiutato di sostituire Tuchel al PSG in attesa di una concreta chiamata da parte delle inglesi.