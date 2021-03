Intervenuto negli studi di Sky Sport l'ex allenatore della, è tornato a parlare dopo oltre un anno di assenza davanti ai microfoni."Non parlo da tanto e mi va di fare una bella chiacchierata. Speriamo di non dire troppe caz... (ride ndr.)"."Del mio futuro non so ancora niente, ma a giugno voglio tornare perché adoro godere delle gesta dei miei giocatori"."Quando sono a casa che non alleno mi annoio a guardar troppe partite. Mi sono rimesso a guardarle adesso per provare a immedesimarmi negli allenatori, provare a capire che sostituzioni farei al loro posto... e ne azzecco poche!"​"Credo che per il calcio italiano dovremmo rimboccarci un po' tutti le maniche. Anche dopo l'eliminazioni delle italiane in Europa si è parlato tanto, ma mi sembra che si debba solo metterci a lavorare"."Sono sempre stato visto come il contraltare dei "giochisti". Non è poi vero, io credo che ci voglia sempre equilibrio. Io ho avuto la fortuna di crescere in mezzo a vecchi allenatori"Credo che bisogna rimettere al centro il giocatore. Nessun allenatore non organizza la squadra, poi però non lamentiamoci di quando andiamo in Europa e troviamo gente che passa la palla 100 all'ora. Bisogna tornare a lavorare sulla tecnica a livello giovanile"."Mi sembra che i giocatori siano diventati uno strumento per far dire che l'allenatore è bravo. L'allenatore è bravo quando vince, oppure quando crea valore. Io mi emoziono guardando i giocatori, sono innamorato dei gesti tecnici all'interno di un'organizzazione. Non si può fare all'opposto"."Non so se Porto e Borussia hanno giocatori più bravi di Juve e Inter. Credo che bisognerebbe ritornare all'ABC del calcio. Non tutti i passaggi sono uguali. Come nella costruzione da dietro, chi non la fa? Però bisogna anche capire quando farla, come farla o non farla proprio. Non hanno giocatori più forti di Juve e Inter, ci sono state anche delle eventualità e un po' di sfortuna"."Io e Sacchi ci siamo scontrati tanto, e ha ragione che serva l'organizzazione, ma prima servono 10 calciatori che si passino bene la palla perché se il primo la passa bene al secondo, il secondo al terzo e il terzo al quarto l'azione è già bella e che finita"."Sono stato 5 anni alla Juventus e l'addio è stato in modo abbastanza naturale. Credo ci sia stata una diversità di vedute, non tanto nel gioco, la Juventus deve vincere c'è poco da dire. È stata una scelta del presidente, giustamente, ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Sono stati 5 anni irripetibili, ci siamo divertiti c'era tanta positività, sono state fatte scelte di mercato importanti, giovani che sono cresciuti. Il finale della quinta annata è stato un lento scemare di un rapporto. Sono molto legato alla Juventus, ma anche al Milan e al Cagliari. Mi ci affeziono perché sono passionale. Se ci tornerei? Non lo so, è anche impossibile dire""Mi spiace che oggi abbia perso, ma noi siamo abituati a guardare solo il lato negativo, però io sottolineerei i meriti del Benevento più dei demeriti della Juve. Pippo è stato bravo a prepararla".- "Sta facendo il suo percorso, non so che difficoltà possa avere, gli spogliatoi vanno vissuti"."Fare l'allenatore è un mestiere molto difficile. Come si fa a spiegare come si fa l'allenatore. Innanzitutto ci sono due allenatori, quello da lunedì al sabato che fa un mestiere, quello della domenica è tutto un'altra roba. La gestione dell'imprevisto non rientra da nessuna parte. Ma anche la gestione della settimana, non c'è mica scritto sui libri come gestirla. Io mi sono battuto con chi organizza i corsi a Coverciano, ma la gestione delle risorse umane è fondamentale. L'allenatore vive di sensazioni, io mi sono ispirato a Capello perché non sbagliava niente".- "Più alzi il livello dei giocatori che hai a disposizione più si alza il livello di apprendimento. Cristiano ho avuto la fortuna di allenarlo, così come Ibrahimovic, Ronaldinho, Nesta, Pirlo, Buffon... Ho allenato giocatori fantastici e con loro è più facile nella gestione, perché ti capiscono. La cosa più importante è il rispetto perché se tu rispetti loro, poi loro te ne danno. Certo, poi va considerato che sono aziende, ci sono i social. Non dimenticatevi che i giocatori ascoltano tutto, e in questo la gestione delle risorse umane è fondamentale, lo ripeto"."Tre anni fa il Real Madrid mi chiamò, ma dissi che avevo promesso alla Juventus che sarei rimasto e alla fine andò così, poi è normale che mi hanno chiamato in tanti anche in questo periodo, ma posso solo dire che ora il calcio mi manca un po' e vorrei rientrare nel giro"."Semifinale di Coppa Italia di ritorno a Napoli, dovevamo difendere il pareggio. Metto Alves per schierarci a 5 e gli dico che dobbiamo portare in fondo la partita. Dopo 4 minuti lui viene da me e mi dice 'Mister mi lasci fare, vado a uomo su Insigne perché è l'unico che può davvero impensierirci" e aveva ragione! ​"Io imparo tanto anche dai giocatori. I grandi giocatori vogliono giocare uomo contro uomo, dimostrare di essere superiore. In Europa si fa così? Ma è così da sempre, poi si può aiutare con delle coperture preventive, ma in area di rigore bisogna marcare"."Io dico sempre che alle 3 quando inizia è una partita, alle 3 e un quarto è un'altra partita, alle 3 e 45 è un'altra ancora. Mi ricordo che Messina l'allenatore di Basket disse una grande verità: "Le partite le vincono le migliori difese". È perfettamente così, ad esempio nella finale con il Real Madrid perché abbiamo perso noi? Perché abbiamo difeso peggio degli altri"."Non lo so cosa manca alla Juve per tornare in finale di Champions. Se li guardo dall'esterno qualcuno dei giocatori che vedo non li avrei neanche allenati. Poi li conosci e cambi idea. Sono in finale di Coppa Italia, hanno vinto la Supercoppa, sono in lotta per i primi 4 posti... La Champions è una tripla da 1X2. Vincendo la Coppa Italia ed entrando in Champions sarebbe una stagione positiva. Forse poteva essere più vicina all'Inter, ma poi ci sono altre dinamiche".."Hanno fatto acquisti importanti alla Juve. Chiesa sta facendo bene, Morata anche ha iniziato bene e poi il covid lo ha fermato. Il centrocampo è stato cambiato in blocco e questo non aiuta anche nella gestione perché anche chi giocava di più e dava più sicurezza gioca meno come ad esempio Chiellini. Bisogna ricostruire un anima. Tutte le squadre sono passati da momenti belli ad altri da ricostruire"."Se in Serie A i migliori sono ancora Ronaldo, Ibrahimovic, Chiellini quando gioca, il problema credo sia più generale. Dobbiamo renderci conto che in questo momento del calcio italiano ora tutti si aspettano che Roberto Mancini vinca per forza l'Europeo. Noi viviamo di esaltazione nei momenti belli e speriamo che l'Italia vinca gli Europei ad altri in cui il calcio italiano fa schifo. Credo che si debba lavorare tutti insieme, magari vivere un anno o due di magra, ma poi ottenere risultati"."Ora ci sono tanti giocatori giovani che in due anni buoni vengono pagati 40 milioni, 4 milioni all'anno. Bisogna darsi una regolata perché se hai il frigo pieno non ti viene fame. Una volta ci si affermava a 26/27 anni"."Ora il calcio si è globalizzato. Prima non c'erano i soldi dei diritti tv. I soldi ci sono in tutta Europa perciò devi prima lavorare sul capire chi sono i calciatori tecnici e più pronti. Lavorare sui vivai con l'obiettivo di portare almeno uno o due giocatori in prima squadra. L'alternativa è avere un'idea strana di fare dei campionati formativi, dalla Serie D in poi"."Sempre di più, anche ora che siamo in questa era post Covid, l'allenatore dovrebbe inserirsi e sentirsi parte dell'azienda perché solo così può lavorare più a lungo. L'allenatore più dire, mi serve questo, questo e quest'altro, poi sta alla società adeguarsi e proporre qualcosa alla portata. Una volta si facevano delle liste per aiutare"."La rosa della Juventus è un'ottima rosa. L'Inter, vedendola dall'esterno e soprattutto dopo l'uscita dalla coppa in cui hanno potuto lavorare molto. Secondo me ha una rosa che vale la possibilità di giocarsi i quarti o una semifinale di Champions. Ha più qualità della Juve? Diciamo che sono più consolidati perché la Juventus è stata costruita quest'anno. Quando cambi due giocatori è un problema, se ne cambi di più è ancora più difficile".- "Regista? Si è un'idea che avevo. Antonio ha avuto la pazienza di aspettarlo, di farlo lavorare. In Inghilterra c'è più spazio, meno pressione. Ora che Antonio l'ha aspettato e ci ha lavorato può mettere la palla dove vuole"- "A me capitò anche con Dybala. Gli dissi: "Paulo tu alla Juventus non puoi giocare centravanti". Lui a Palermo giocava centravanti ma con 50 metri di campo davanti a sé, se alla Juve spostavamo l'azione 50 metri più avanti Dybala si trovava in area di rigore e avrebbe fatto fatica. Infatti poi con me ha fatto due annate fantastiche".