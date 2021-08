, dopo la sconfitta a sorpresa perin casa contro l', ha parlato della partita ai microfoni di Dazn: “Stasera la squadra ha iniziato bene, dopo il gol ci siamo disuniti e ci siamo messi nelle mani dell'Empoli, bisognava avere più tranquillità e pazienza nel giocare, farlo di squadra e non singolarmente. Non è facile, abbiamo un punto dopo due partite, però abbiamo tutto il tempo per migliorare, lavorando sulla compattezza. È un buon gruppo, di valore, prima o poi verrà fuori".- "I cross non sono stati tanti, bisognava attaccare meglio l’area. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente perché siamo andati in frenesia. Non possiamo sempre pensare di andare in vantaggio e tranquillamente. Bisogna avere la tranquillità della grande squadra di poterle ribaltare".- "È un momento difficile, ci serve per crescere, dobbiamo affrontarlo in maniera compatta. Queste note negative, la frenesia... Ci sono stati troppi giocatori che hanno sbagliato cose che non sbagliano di solito".- "​No. Ci sono giovani di valore, che piano piano necessitano di equilibrio. Io sono dispiaciuto per i ragazzi che erano affranti perché questa partita volevano vincerla. Il calcio è bestiale per i gol presi: non sono alibi ma dobbiamo migliorare ciò che non va".- "Manuel è arrivato e non era in condizione. Dopo la sosta starà meglio. Danilo davanti alla difesa ha fatto una buona partita, non ha mai perso ordine. Su questo bisogna arrivare, lo stesso Bonucci ma anche Cuadrado. Bisogna trovare il giusto equilibrio con la voglia di fare dei giovani"."In questo momento non possiamo più pensare a Ronaldo. Ho un gruppo ottimo con cui lavorare: non è perché siamo la Juventus bisogna vincere facile. In questo momento bisogna capire che dobbiamo compattarci di più. Fiducioso? Sempre".