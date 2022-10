: il suo affaticamento muscolare non sembra nulla di grave, ma contro il Maccabi Haifa partirà dalla panchina e lì spera di poter restare fino al triplice fischio finale.Con Maxche già aveva deciso di riproporre Angeldal primo minuto, così come Juane Leandro. Con Max Allegri che già aveva deciso di far rifiatare almeno Leonardoe forse pure Gleison, forse costretto agli straordinari proprio dal forfait di Milik (con Cuadrado dirottato dalla cintola in su).Di sicuro sarà El Fideo l'uomo chiamato a prendere per mano la Juve: se esterno destro o sottopunta a ispirare Vlahovic, verrà deciso solo domani dopo l'ultima rifinitura.Questa quindi la possibile Juve anti Maccabi, da poter schierare secondo un 4-4-2 dal sapor di 4-2-3-1: Szczesny in porta, Danilo, Bremer, Rugani e De Sciglio in difesa, Cuadrado, Paredes, Rabiot e Kostic a centrocampo, con Di Maria alle spalle di Vlahovic. La variante del 4-3-3 vedrebbe un centrocampista in più (Locatelli o Miretti) e un centrale in meno (Bremer o Rugani), con Danilo centrale al fianco di Rugani e Cuadrado di nuovo terzino.